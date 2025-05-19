خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق مدعم

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ضُبط خلالها حوالي 10 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأتي تلك الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لكل محاولات الاستغلال وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.