توصيل الكهرباء لمطار سانت كاترين وإزالة تعارضات مشروع التجلي الأعظم

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس سامي عرفه أبو ورده، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه جاري متابعة مد وتطوير الشبكات بمحافظة جنوب سيناء، لتلبية احتياج المحافظة من القوى الكهربائية والمساهمة الفعالة في التنمية، مشيرًا إلى أنه أعطى توجيهات بتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء في تصريح اليوم، أنه جاري إنشاء مراكز لخدمة العملاء بكافة المدن، لتواكب التطور الكبير والطفرة التنموية بالمحافظة، مؤكدًا أنه جرى الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمستشفى دهب ومستشفى نويبع، وإزالة التعارضات لنقل الكابلات الكهربائية ضمن مشروع التجلي الأعظم، وتوسعات الطرق وكمين النبي صالح بمدينة سانت كاترين، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لمطار سانت كاترين بقدرة 7 ميجاوات.

وتابع : كما جرى توصيل التيار الكهربائي لمنطقة الفيروز بطور سيناء، توصيل التيار الكهربائي لسكاكين وتحكم مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية، وأودبة "السعال، النهايات، اسلا وعريق، القاع"، إضافة إلى آبار ومحطات تحلية وصرف صحي وتجمعات سكنية.

وأكد أنه جاري تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات لبعض الشبكات، ومنها إحلال عدد 112 برج هيكلي بالمواصلات بمدن ابو زنيمة ابو رديس، لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وإحلال كافة الموصلات العارية بأخرى عازلة حفاظًا على أرواح المواطنين، وجرى إحلال أعمدة الضغط المنخفض في مدن "طور سيناء، سانت كاترين، ابورديس، نويبع".

وأشار إلى أنه جرى تدعيم مدينة دهب بموزع 10 خلية، لتوفير الطاقة الكهربائية لتنمية السياحية بالمدينة، بجانب تدعيم منطقة المشربية والسوق التجاري، لافتًا إلى أنه جرى تدعيم منطقة آبار الوادي بطور سيناء، ومنطقة وادي فيران بموزع حلقي، وتدعيم وتطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ.

وأعلن أن الشركة تقوم بجدولة المديونيات المتأخرة على بعض الفنادق السياحية، مؤكدًا على استعداد الشركة لتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية والخدمية والقومية في أي وقت.