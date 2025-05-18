تغريم شاب سب صاحب عقار على جروب "واتس آب" في قنا 50 ألف جنيه

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا وحسام عبدالباسط، وحضور أحمد الأحمدي، وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة سب صاحب عقار في مجموعة السكان على تطبيق واتس آب.

ترجع بداية القضية، إلى شهر ديسمبر من عام 2023 عندما قدم صاحب عقار يُدعى وليد.م.ج، شكوى في قسم التكنولوجيا والمعلومات في مديرية الأمن لتضرره من أحد السكان في عقار المجني عليه ماله، حيث قام بنشر عبارات تحتوي على سب وقذف على مجموعة مضاف بها جميع سكان العقار على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب".

وقدم المجني عليه لقطات للرسائل ومنها: "مفيش عندك ذوق أو احساس بتخبط علينا كل يومين الساعة 8 تطلب فلوس"، وبعد التأكد من صحتها من قبل رجال مباحث الإنترنت تم إحالة إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا.

وبعد عام ونصف حكمت اقتصادية قنا بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف جنيه بتهمة سب وقذف صاحب عقار على جروب واتسآب أمام سكان العقار.