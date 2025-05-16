اندلاع حريق في عقار سكني مكون من 5 طوابق بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نشب حريق داخل عقار سكني مكوَّن من خمسة أدوار بشارع المنفذ في مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية، تلقت بلاغًا مبدئيًا من أحد المواطنين يُفيد باندلاع حريق داخل عقار سكني مكوَّن من خمسة أدوار بشارع المنفذ في مدينة المستقبل.

وتحركت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ، في استجابة سريعة تهدف لتأمين الموقع ومتابعة الحالة الصحية لأي متضررين محتملين.

وأفادت المعاينة الأولية، بأن الحريق اندلع تحديدًا في الدور الثالث من العقار، فيما تتولى قوات الحماية المدنية التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وسط تواجد أمني وتنظيم مروري لتسهيل حركة سيارات الطوارئ.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للسيطرة على الوضع، كما لم يُعلن حتى الآن عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما يُنتظر صدور بيان رسمي لتوضيح تفاصيل الواقعة وأسباب الحريق.