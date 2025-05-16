ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع المنيا إلى 330 ألف طن

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، استقبال أكثر من 330 ألف طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد للعام الحالي 2025، تم توريدها عبر 42 موقعاً للتجميع والتخزين موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية التموين وكافة الجهات الشريكة، لضمان دقة عمليات التسليم وسلامة التخزين، مضيفاً أن جهود المحافظة تتركز حالياً على متابعة منظومة التوريد بشكل ميداني، لضمان انسيابية العملية والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات قد تواجه المزارعين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بضرورة تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

في السياق ذاته، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الكمية المستلمة حتى صباح اليوم الجمعة بلغت 330 ألفاً و499 طناً و758 كيلو جراماً، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة وتقييم جودتها طبقاً للضوابط المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية ترصد حركة التوريد وتتابع انتظام العمل داخل المواقع المختلفة.