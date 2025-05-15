بالصور.. افتتاح معمل الابتكار بمركز شباب المنشية وتدشين 4 معامل أخرى عبر الفيديو في المنيا

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، معمل الابتكار بمركز شباب المنشية في بنها، ضمن مشروع تنفذه الوزارة عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.

وشهد الافتتاح حضور سفير هولندا لدى مصر، بيتر موليما، وممثلة "اليونيسف" في مصر، ناتاليا ويندر روسي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة. كما تم تدشين أربعة معامل ابتكار أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مراكز شباب بمحافظات كفر الشيخ، الجيزة، دمياط، والنصر بالإسكندرية، ليُضافوا إلى أول معمل تم افتتاحه سابقًا في مركز شباب الوايلي بالقاهرة.

وأكد الوزير صبحي أن معامل الابتكار تمثل بيئة متكاملة تُحفّز الإبداع وتُتيح للشباب تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية تسهم في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتأهيل الشباب ومساندتهم في مواجهة تحديات العصر من خلال أدوات تكنولوجية حديثة ومهارات ريادية.

من جهتها، شددت ممثلة "اليونيسف" على التزام المنظمة بدعم جهود تمكين النشء والشباب في مصر، مؤكدة أهمية هذه المعامل في توفير فضاءات يشعر فيها الشباب بالانتماء والثقة والاحترام، ومشيدة بتعاون الوزارة وشركاء التنمية في تنفيذ هذا المشروع الطموح.

واختتم وزير الشباب كلمته بتوجيه الشكر للمنظمة الأممية وكافة الشركاء على إيمانهم بدور الشباب كمحرك للتغيير، وعلى دعمهم المستمر للاستثمار في العقول والمواهب.