ولادة طارئة في سيارة إسعاف.. مسعف ينقذ رضيعة التف الحبل السري حول عنقها

الشرقية- ياسمين عزت:

أنقذ فريق من هيئة الإسعاف في محافظة الشرقية، رضيعة من خطر الاختناق أثناء ولادة طارئة تمت داخل سيارة إسعاف، بعدما فاجأ المخاض سيدة في شهرها السابع فجر اليوم.

كانت غرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا في الرابعة صباحًا يفيد بتعرض سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا لحالة ولادة مبكرة، حيث تم الدفع بسيارة الإسعاف من تمركزها بمحيط المركز الطبي العالمي، بقيادة المسعف محمد السيد أحمد، وفني القيادة عبد الله السعيد الباجوري.

وبمجرد نقل السيدة إلى السيارة، بدأت مؤشرات الولادة تظهر، واضطر الفريق الطبي إلى إجراء عملية الولادة داخل السيارة، وخلال العملية، تبين التفاف الحبل السري حول عنق الجنين، مما شكل خطرًا على حياتها.

تمكن المسعف من التعامل مع الحالة باحترافية عالية، حيث أزال الحبل السري وأجرى عملية تشفيط لتأمين مجرى التنفس، تلتها لحظات فارقة استقرت خلالها العلامات الحيوية للمولودة، وسط متابعة دقيقة لحالة الأم.

جرى نقل الأم والطفلة التي أطلق عليها الفريق اسم "مولودة الفجر" إلى مستشفى جامعة بدر لاستكمال الرعاية الطبية.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عباس، مدير إسعاف الشرقية، بكفاءة الفريق واستجابته السريعة، مؤكدًا أن الواقعة تعكس المستوى المهني العالي وجاهزية طواقم الإسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة.