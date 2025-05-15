"بانيو الموت".. جنايات شبين الكوم تستكمل محاكمة الأم المتهمة بقتل رضيعها

المنوفية- أحمد الباهي:

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، ثانِ جلسات محاكمة الأم المتهمة بإغراق طفلها الرضيع - 10 أشهر- في "بانيو" دورة المياة بقرية مليج التابعة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل أشهر قليلة.

وكانت قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شهدت إقدام أم على قتل رضيعها والذي يبلغ من العمر 10 شهور، إثر إغراقه في "بانيو" دورة المياه.

ووصل بلاغ إلى الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من أسرة الطفل يفيد بتسلله إلى الحمام وسقط في المياه، وعقب بحث الأم عنه تبين لها غرقه، إلا أن تضييق ضباط الشرطة الخناق على الأم بعد ورود معلومة عن سقوط الطفل قبل شهرين من "بلكونة"، دفع الأم على الاعتراف بارتكاب الجريمة.

وقالت المتهمة "أ.ت.إ.م" 38 عامًا، إنه قبل شهرين أسقطت الطفل متعمدة من الطابق الثاني لكنها لم تقصد قتله، مشيرة إلى معاناتها النفسية وإقدامها على الانتحار مرارًا، وتابعت: "أوقات بحس بخنقة ومش طايقة ولادي وأوقات تانية أعاملهم زي أي أم، ولكن في الحمل التالت طلبت من جوزي أنزله ورفض".

واستكملت اعترافاتها قائلة:" يوم الحادث كان الطفل تجاوز عمر 10 أشهر، فحملته على ذراعها أثناء غسيل الملابس، وفجأة أسقطته في "البانيو" الممتلئ بالمياه، وتركت المكان وخرجت إلى باحة الشقة، وحين سألها الابن الأكبر عن شقيقه قالت لا تعلم، فبدأ الطفل الأكبر بالبحث ليُفاجأ به مُلقى في مياه البانيو.

استغاث الطفل بعمته، والتي قدمت سريعًا -وسط سكون للأم في باحة الشقة- وانتشلت الطفل وحاولت إجراء إسعافات أولية لكنها لم تفلح وتبين وفاة الطفل، وهنا قررت الذهاب مع زوجها والإبلاغ وفاته.

وقال الزوج "ع.إ.ا" خلال التحقيقات، إن زوجته تعاني بالفعل من مشاكل نفسية و تداوم على تناول عقار "نايت كالم"، لافتًا إلى عمله في القاهرة، ورغم شكوكه في حوادث نجله لكنه لم يكن متأكدًا، وصُدم عقب معرفته بقتل زوجته لطفلهما.

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