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أم تغرق رضيعها في المنوفية.. تحقيقات تكشف تفاصيل صادمة

12:05 ص الجمعة 31 يناير 2025

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المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت إحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، حيث لقي طفل رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر مصرعه غرقًا داخل "بانيو" في منزل أسرته.

أبلغت الأسرة الجهات الأمنية بأن الطفل سقط في المياه أثناء تسلله إلى الحمام، إلا أن فريق البحث الجنائي، بقيادة المقدم محمد المغربي، كشف وجود شبهة جنائية، خاصة بعد اكتشاف تعرض الرضيع لحادث سقوط من "بلكونة" قبل شهرين، أسفر عن إصابته بكسور متعددة.

وبمواجهة الأم، اعترفت بأنها حاولت التخلص من رضيعها سابقًا لكنه نجا، لتعاود تنفيذ جريمتها هذه المرة بإغراقه داخل "البانيو" حتى فارق الحياة.

وكشفت التحقيقات أن الزوج يعمل في القاهرة، وكان يشك في الحوادث المتكررة التي تعرض لها نجله، لكنه لم يكن متأكدًا حتى صُدم باعتراف زوجته. وأرجعت الأم جريمتها إلى رغبتها في التخلص من الطفل نهائيًا قائلة: "كنت عايزة أشيل الرحم ومكنتش عايزة الطفل الأخير".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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