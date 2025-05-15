محافظ سوهاج يعلن فوز "الكمال" بمزايدة فندق 5 نجوم على "استراحة كبار الزوار"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج عن نتيجة المزايدة العلنية التى أجريت اليوم، بين عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة فى مجال الاستثمار السياحي والفندقي، على حق الانتفاع لموقع استراحة كبار الزوار بمدينة ناصر لإقامة أول فندق سياحي خمس نجوم فى سوهاج، والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على "شركة الكمال" بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عام بقيمة 4 مليون و 975 ألف جنيه سنويا، تزداد بنسبة 10% كل عام.

يأتى ذلك تنفيذا لخطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات، حيث كانت هذه المساحة تحتوي على استراحة قديمة ومهملة وغير مستغلة، وقد تم هدمها وطرح الموقع للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذي أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيدعم بقوة رؤية المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وزيادة أعداد الغرف و الليالي الفندقية، ومن ثم زيادة أعداد الوافدين من السائحين الاجانب، وهو ما سيسهم فى توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، وزيادة الرواج السياحي، والذي سيكون له أثر فى دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير العملات الأجنبية.

وسوف تتولى المحافظة طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.