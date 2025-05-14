قرارات عاجلة بشأن ضحايا حادث انفجار مخزن خردة بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، صرف 50 ألف جنيه كمساعدة عاجلة لكل حالة وفاة جراء انفجار دانة من مخلفات الحرب داخل مخزن لتجميع الخردة بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

ووجه المحافظ بتوفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لأسرهم، وجميع أوجه الدعم المعنوي والمادي لهم، كما وجّه الدكتور هالة عبدالرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة للانتقال الفوري لأسر المتوفين وتلبية جميع احتياجاتهم.

وكلف بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما وجّه بصرف المساعدات المالية المقررة لكل حالة إصابة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع انفجار في أحد مخازن الخردة بقرية أبو زاهر مركز شربين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، ونقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى شربين العام.

وتبين وقوع انفجار نتيجة انفجار دانة من مخلفات الحرب داخل المخزن مما تسبب في اشتعال النيران ووجود خسائر بشرية ومادية.