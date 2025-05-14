محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انفجار مخزن خردة - صور

الدقهلية- رامي محمود:

زار اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المصابين بحادث انفجار دانة من مخلفات الحرب داخل مخزن لتجميع الخردة بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وانتقل المحافظ إلى مستشفى المنصورة الدولي للاطمئنان على المصابين، حيث كان في استقباله الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد النقيب، مدير المستشفى.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لجميع المصابين وأسرهم، وتوفير الرعاية والعناية الطبية اللازمة، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية المصابين بمثل هذه الحوادث، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على أبنائها.

والتقى المحافظ بأهالي المصابين واستمع إليهم للتأكد بنفسه من تقديم الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لأبنائهم، حيث عبّر الأهالي عن تقديرهم للجهود المبذولة، ووجّهوا الشكر لمحافظ الدقهلية على حضوره واهتمامه.

كما التقى المحافظ داخل المستشفى بفرق الأطباء والتمريض، وقال: “أشد على أيديكم وأُقدّر جهودكم، وكلنا هنا لخدمة المصابين وطمأنة أهلهم”، مؤكدًا توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية المجانية حتى تماثلهم للشفاء.

وأضاف محافظ الدقهلية في حديثه للأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين بالمستشفى: “أوجّه إليكم تحية شكر وتقدير لما قدمتموه وما شاهدته من جهود مخلصة وعمل رائع في رعاية المصابين وسرعة التعامل مع الحالات وإسعافها”، مؤكدًا دعمه الكامل لهم، داعيًا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع انفجار في أحد مخازن الخردة بقرية أبو زاهر مركز شربين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، ونقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى شربين العام.

وتبين انفجار دانة من مخلفات الحرب داخل المخزن مما تسبب في اشتعال النيران ووجود خسائر بشرية ومادية.