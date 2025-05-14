لدعم طلاب الثانوية.. قافلة تعليمية وبث مباشر للإدارات التعليمية بالوادي الجديد - صور

الوادي الجديد –محمد الباريسي:

أكد الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استعداد قطاع تعليم المحافظة لاستقبال وفد القوافل التعليمية لدعم طلاب المحافظة بشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية - الشعبة الأدبية) وذلك غدا الخميس 15 مايو، وفق التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، وبرعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن الوفد برأسه سيد مصطفى، مؤسس القوافل التعليمية، ويشارك بالقوافل نخبة متميزة من الخبراء المختصين ذوي الكفاءة المهنية، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، ويجري تنظيم القافلة بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة، مع بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن تنفيذ هذه المحاضرات التعليمية ضمن خطة الوزارة للعام الدراسي، ومساهمة فى النهوض بنظام التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية العامة، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا على أن مشروع المحاضرات التعليمية يعد تنفيذا لمقترح وجه بوضعه محافظ الإقليم.