بالمعدات الثقيلة.. بدء الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أطلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشنت الأحياء المختلفة حملات مكبرة لإزالة التعديات، حيث تمكن حي المنتزه أول من إزالة أعمدة مخالفة بشارع الرحمة في منطقة خورشيد على مساحة 180 مترًا، إضافة إلى إزالة أعمدة الدور الأرضي لعقار بعزبة الـ500 على مساحة 150 مترًا، وأسوار مخالفة بعزبة البكاتوشي.

وفي السياق ذاته، نفذ حي المنتزه ثان حملة موسعة أسفرت عن إزالة 6 قرارات مخالفة تشمل حوائط وأسوار بعزبة العرب على مساحة 1150 مترًا.

وفي حي شرق، تمت إزالة 8 متغيرات مكانية في قرى أبيس، من بينها دور أرضي مخالف بسكة 10 بشارع مدرسة تيمور، فضلًا عن إزالة أسوار وسملات بقرية أبيس الثانية. كما استكمل حي الجمرك عمليات إزالة البناء المخالف، حيث أزيل سقف صاج لعقار في شارع إسماعيل مهنا.

أما في حي العامرية أول، فتم تنفيذ حملة موسعة شملت إزالة بناء مخالف بمنطقة حارس 1 في النهضة، إضافة إلى إزالة أسوار ومباني مخالفة في مناطق متعددة بعبد القادر، مع التحفظ على مواد البناء المخالفة.

كما كثف حي العامرية ثان حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أزيلت أسوار مخالفة بمنطقة أبو الريش، إلى جانب إزالة مبانٍ وحوائط في قرى أبو بسيسة والجزائر والكينج.

وشهد مركز ومدينة برج العرب حملات مكبرة لإزالة التعديات، شملت إزالة عقار على مساحة 150 مترًا بقرية الغربانيات، وتنفيذ عدة قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بشارع السلخانة وقرية بهيج.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات والتعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ26، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة ومنع التعديات.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات المكبرة لمنع أي تعديات جديدة، والتأكد من عدم عودة المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.