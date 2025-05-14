بـ18 طعنة.. تفاصيل مقتل تاجر أدوات منزلية على يد شخصين في الغربية

الغربية- مروة شاهين:

كشفت تحريات مباحث مركز طنطا بالغربية تفاصيل مقتل تاجر أدوات منزلية، بعدما تعرض لـ18 طعنة قاتلة على يد شخصين بدافع السرقة، بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا، ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية في أحد المصارف بقرية سبطاس المجاورة، وبالانتقال إلى الموقع تبين أن الجثة لشخص يدعى "ساهر. أ" كان قد تغيب عن منزله منذ عدة أيام، ما دفع أسرته للإبلاغ عن اختفائه.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل فراخ وعامل، قاما باستدراج المجني عليه بعد أن طلبا منه سلفة قدرها 50 ألف جنيه لشراء دواجن، ولدى حضوره لتسليم المبلغ، غدرا به داخل المحل، وسددا له 18 طعنة قاتلة باستخدام سلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن الجناة قاما بتقيد الضحية بالحبال، ووضعا على صدره "شيكارة" مليئة بالحجارة، وألقيا بجثمانه في مصرف القرية على أمل ألا يطفو فوق سطح المياه، غير أن القدر شاء أن يُكشف الستار عن الجريمة.

تم ضبط المتهمَين وعرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.