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بيان رسمي من محافظة البحيرة بشأن الزلزال: توجيه عاجل لمركز السيطرة

10:04 ص الأربعاء 14 مايو 2025

زلزال- أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

أصدرت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء ، بيانًا إعلاميًا أكدت خلاله أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لم تتلق أية بلاغات أو تسجل خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية التي حدثت فجر اليوم وشعر بها سكان المحافظة.

وأشار البيان إلى أنه فور وقوع الهزة وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة بالمتابعة الفورية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد أية تداعيات محتملة، والتأكد من سلامة المواطنين والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية.

وأهاب البيان بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية والصفحة الرسمية للمحافظة، للحصول على المعلومات الدقيقة، موضحًا أن غرف الطوارئ والخطوط الساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي أية بلاغات طارئة، من خلال الخط الساخن 114

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