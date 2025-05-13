5 مصابين في حريق بأحد محال الحلويات في الفيوم

أحد محال الحلويات في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أُصيب 5 أشخاص يعملون بأحد محال الحلويات في مدينة الفيوم، في حريق شبّ بالمحل اليوم الثلاثاء.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، بنشوب حريق بأحد محال الحلويات بمنطقة دلة بمدينة الفيوم.

انتقل إلى موقع الحريق اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والذي قام باستدعاء ثلاث سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بالفيوم.

وكشفت تحريات العقيد أحمد الهاين، مفتش مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، والمقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث القسم، أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الخاصة بالمكيفات، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمحل، وإصابة كل من بحروق واختناقات:

محمد علي محمد – 25 عامًا – مقيم بقرية مطرطارس: "حروق باليدين".

محمد أحمد محمد – 29 عامًا – مقيم بنفس القرية: "حروق بالقدم اليسرى".

عبد الرحمن عيد عراقي – 23 عامًا – مقيم بنفس القرية: "حروق باليدين".

وسام رجب عبد المنعم – 32 عامًا – مقيم ببندر الفيوم: "اختناق".

فارس حسام الحريري – 27 عامًا – مقيم ببندر الفيوم: "اختناق".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأُخطرت نيابة بندر الفيوم، والتي تتولى التحقيق.