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مصرع شاب التهمته ماكينة حصاد القمح في كفر الشيخ

11:16 م الإثنين 12 مايو 2025

جانب من الحادث

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

لَقِيَ شابٌ في العقد الثالث مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سحب ماكينة حصاد القمح رقبته خلال ارتدائه شالًا أثناء العمل في الحصاد بقرية كفر قتة التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وصول المدعو "محمد.ع.ش"، في العقد الثالث من العمر، ويقيم بقرية كفر قتة التابعة لمركز بيلا، إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي جثةً هامدة، وبه عددٌ من الإصابات بادعاء حادث عمل في حصاد محصول القمح.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أن الشاب المتوفى خلال عمله في حصاد القمح بناحية قرية كفر قتة التابعة لمركز بيلا، كان يرتدي شالًا ملفوفًا حول رقبته، وخلال وضع أعواد القمح في ماكينة الدريس، سحبت تروسُ الماكينة الشالَ، ما أدى إلى سقوطه فيها وتوفي في الحال.

حُرِّر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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