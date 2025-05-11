مدينة دهب تستعد لانطلاق حملة نظافة لإعادة جمال منطقة اللاجونا

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء، لإطلاق حملة نظافة لمنطقة اللاجونا بمدينة دهب، يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو المقبل، تحت شعار "نظف اليوم لتنقذ الغد" – We clean today to save tomorrow، بالتعاون مع جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر، وبمشاركة عدد من مراكز الغوص، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تأكيدًا على أهمية دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى حماية الثروات الطبيعية والحفاظ على نقاء الشواطئ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التجهيز لهذه الحفلة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية الساحرة لمدينة دهب، وتنمية الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي والزوار، تنظم، معبرًا عن فخره بالجهد الذي تبذله الجهات التنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على طبيعة الشواطئ الساحرة.

وأكد أن سحر وجمال أرض الفيروز يستحق من الجميع بذل الجهود للحفاظ عليه، ونقل ثقافة الحفاظ على المظهر الحضاري إلى الأجيال القادمة، وذلك من خلال مبادرات عملية تسهم في حماية البيئة وصون مقدراتها الطبيعية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة 2030، وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، ودعم منظمات المجتمع المدني في شراكة مستدامة.

وأشار إلى أنه سيجري تدشين هذه الحملات بكافة مدن المحافظة، على أن تكون نقطة البداية من مدينة دهب لكونها الأكثر احتياجًا، مطالبًا الزوار بالحفاظ على جمال الطبيعة والمقاصد السياحية المتنوعة، موجها الدعوة لكافة الشباب وزوار المدينة للمشاركة في هذه الحملات.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى جمع النفايات والمخلفات من الشاطئ، ورفع الوعي لدى المواطنين والزوار بأهمية الحفاظ على البيئة الفريدة التي تتميز بها الشواطئ عديدة، كونها واحدة من أجمل وجهات الغوص والسياحة البيئية في العالم.