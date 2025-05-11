ضبط 535 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية مجهولة المصدر في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمركز ومدينة ديرب نجم، للتأكد من صلاحية المنتجات وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة المواطنين وتنمية الثروة الحيوانية.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لمنع تداول الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر.

من جانبه، أشار اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل وزارة الطب البيطري، إلى أن إدارة الخدمات بالمديرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، شنت حملة تفتيشية على مركزين لبيع الأدوية البيطرية، أحدهما مرخص والآخر غير مرخص.

وأسفرت الحملة عن ضبط 535 عبوة تضم 12 صنفًا من الأدوية واللقاحات البيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.