محافظ الوادي الجديد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في مستهل زيارته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد الزملوط وفودة، حديقة 30 يونيو بالخارجة، وغرس مستشار الرئيس نخلة بالحديقة، في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأكد فودة أن المحافظة نجحت في تحقيق طفرة ملموسة في مجال الاستثمار الزراعي وجذب الاستثمارات الزراعية الواعدة بفضل ما توليه الدولة من استغلال الفرص التنموية بالمحافظات، وترسيخ دعائم التنمية المستدامة والشاملة.