قطع الكهرباء غدًا بعدد من المناطق في الإسماعيلية.. الأماكن المتأثرة والمواعيد

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية، من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن انقطاع التيار الكهربائي غدًا الأحد الموافق 11 مايو 2025، بعدد من المناطق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء وخطوط التوزيع.

وأوضح البيان، أن الانقطاع سيشمل مركز ومدينة القصاصين: مدينة القصاصين، البعالوة وضواحيها، أم عزام وضواحيها، المحسمة وضواحيها، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى 10 صباحًا، نتيجة أعمال صيانة بمحطة محولات القصاصين ،قطاع جنوب الإسماعيلية: طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي بأبوصوير، مناطق البركة، علي عيد، السلخانة بأبو عطوة، أبو طايع، فنارة بفايد، العمدة، السويدات، المحسمة القديمة بالقصاصين، الملاك، تل أبو حامد، والظاهرة بالتل الكبير، وذلك من الساعة 8:30 صباحًا حتى 2 ظهرًا، بسبب أعمال الصيانة الشهرية.

وفي قطاع شمال الإسماعيلية: مناطق وسط البلد بحي أول، أمام نادي المنتزه بالشيخ زايد، الكيلو 6 بالفردان، منطقة المرور بالقنطرة غرب، عبد ربه حمادة بالقنطرة شرق، إضافة إلى بعض المناطق السكنية والمرافق بقالبحيرات، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

وتهيب المحافظة بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تأثير الانقطاع، مشددة على أن تلك الأعمال تأتي في إطار حرص قطاع الكهرباء على تحسين كفاءة الخدمة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بصورة آمنة ومستقرة.