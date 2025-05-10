بالأسماء.. حركة تنقلات وتغييرات لرؤساء مراكز ومدن وأحياء الدقهلية ونوابهم

الدقهلية-رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وأكد المحافظ أن الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للمجتهدين من نواب رؤساء المدن وتصعيدهم لمواقع وظيفية أعلى، والعمل على تعظيم الاستفادة من التدوير الوظيفي للقيادات والعاملين بأماكن وظيفية، والإستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة بالوحدات المحلية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحركة تأتي في إطار تجديد الدماء وإسناد الوظائف حسب القدرات و الإمكانيات والمقومات الشخصية لكل رئيس مركز ومدينة ونائب بما يتناسب مع حجم ووزن كل مركز واعباؤه للإستفادة من كل شخص في موقعه.

وقال "مرزوق" إن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

تضمنت الحركة ندب نادر محي الدين بشير من العمل رئيس الوحدة المحلية بالمطرية إلى العمل رئيس الوحدة المحلية لمركز الجمالية، وندب أشرف محمد عبد الواحد من العمل رئيس الوحدة المحلية بالكردي، للعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز المطرية، وائل عابد عبد الرازق من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة، للعمل رئيس الوحدة المحلية لمدينة الكردي.

كما جرى ندب اسامه اسماعيل حامد من العمل نائب رئيس مركز طلخا، للعمل مدير محطة تعبئة الغاز بطلخا، وندب محمد حسن مجد من العمل نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائب رئيس مركز طلخا.

كما قرر المحافظ إلغاء ندب أحمد مبارك نجم من العمل مدير محطة تعبئة الغاز بطلخا، والعودة إلى جهة عمله الأصلية برئاسة مركز ومدينة دكرنس.