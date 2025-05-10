قتلت زوجها وقطّعت جثته بسبب "مصروف البيت".. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت العبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في مشهد أقرب إلى أفلام الرعب، انكشفت واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مدينة العبور، بعدما عثرت أجهزة الأمن على جثة رجل مقطعة إلى ثلاثة أجزاء داخل شقته، في جريمة نفذتها زوجته بسبب خلافات زوجية متكررة كان آخرها حول "مصروف البيت".

وفق ما ذكره شهود العيان من الجيران، فإن الزوجين كانا دائِما الشجار، وفي يوم الجريمة احتد الخلاف بينهما بسبب المصاريف، ما دفع الزوجة إلى ارتكاب الجريمة، بعد أن استلت سكين المطبخ وسددت له عدة طعنات نافذة أودت بحياته، ثم حاولت إخفاء الجريمة عن طريق تقطيع جسد المجني عليه، ولكن داهم عدد من الجيران الشقة وألقوا القبض على المتهمة وإبلاغ أجهزة الأمن التي بدورها ألقت القبض على الزوجة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة العبور، يفيد بقيام " منى.ا" ربة منزل بالتشاجر مع زوجها " حسن.ع" بسبب الخلاف على مصروف البيت، فاستلت سكين المطبخ وسددت له عدة طعنات، ثم قطعت جسده إلى أشلاء، وفرت هاربة.

وبإخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء فؤاد الطيب، حكمدار القليوبية، للقبض على المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن الزوجة أقدمت على إنهاء حياة زوجها بعدة طعنات متفرقة في جسده وتقطيعه 3 أجزاء، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

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