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ذبحته وقطعت جسده لأشلاء.. ربة منزل تقتل زوجها فى العبور

08:32 م الجمعة 09 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة العبور، واقعة قتل بشعه، حيث أقدمت ربة منزل علي ذبح زوجها وتقطيع جسده لأشلاء.

البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة العبور، يفيد بقيام " منى.ا" ربة منزل بالتشاجر مع زوجها " حسن.ع" بسبب الخلاف على مصروف البيت، واستلت سكين المطبخ وسددت له عدة طعنات، ثم قطعت جسده إلى أشلاء، وفرت هاربة.

بإخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء فؤاد الطيب، حكمدار القليوبية، للقبض على المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن زوجة المتوفى، أقدمت على إنهاء حياة زوجها بعدة طعنات متفرقة في جسده وتقطيعه 3 أجزاء، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

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