محافظ الدقهلية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجى فى أجا للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين



الدقهلية- رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، العاملين بالمركز التكنولوجي بمدينة أجا للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، مؤكدا على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ مصالح المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي في مركز أجا، مشيراً إلى أنه لا يقبل ولا يسمح بتعطيل أي طلب للناس تحت أي مبرر ومن يتقاعس في تلبية احتياجات الناس، والتقى المواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم مؤكداً لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

وتابع محافظ الدقهلية أعمال تسليم نموذج 8 للمواطنين وسير العمل في إنهاء النماذج بالمركز التكنولوجي، كما تفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة، مؤكدا على سرعة انهاء اجراءات تسليم الرخص لأصحابها دون تعطيل.

وأبدى المحافظ رضاه عن تنظيم المكان وترتيب الملفات مشددا على استمرار الحفاظ على هذا المستوى اللائق في الاستجابة للمواطنين .