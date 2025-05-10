جثة داخل سوق الجمعة تثير الغموض بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، التحقيق في واقعة العثور على جثة رجل خمسيني داخل سوق الجمعة بالمدينة، وذلك عقب تلقيها بلاغًا من الشبكة الوطنية للطوارئ يفيد بوجود جثمان ملقى داخل السوق.



وتبيّن أن الجثة تعود للمواطن مجدي سيد إبراهيم محمد، البالغ من العمر نحو 55 عامًا. وقد تم نقل الجثمان إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، لوضعه تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأفادت المعاينة المبدئية للجثمان بعدم وجود أي علامات تشير إلى عنف أو إصابات ظاهرية، ما يُشير إلى احتمال الوفاة الطبيعية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات والتحاليل الطبية بشأن الأسباب الحقيقية للوفاة.