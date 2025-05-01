السيطرة على حريق داخل محطة بطاطس بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة بطاطس بقرية كفر العيص التابعة لمركز كوم حمادة، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق قرب كوبري التوفيقية، فتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني حول الموقع لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، حيث نجحت القوات في إخماد الحريق بالكامل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، وجارٍ حصر حجم الخسائر المادية.