إعلان

طرح 38 وحدة صناعية بعرب العوامر في أسيوط للتملك الفوري

06:22 م الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إعلان الوحدات الصناعية بعرب العوامر
  • عرض 3 صورة
    إعلان المجمعات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن محافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبوالنصر، عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 38 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بالمجمع الصناعي بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب، وذلك بنظام التمليك، ابتداءً من الخميس 1 مايو 2025 ولمدة 15 يومًا. ويأتي الطرح في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 450 و540 مترًا مربعًا، وتستهدف أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الدوائية، وصناعة الجلود. وأكد أن هذه الوحدات تتميز بجاهزيتها للتشغيل الفوري، مع تيسيرات كبيرة في إصدار التراخيص، وإمكانية التمويل البنكي حتى 100% من قيمة الوحدة، فضلًا عن تمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات للآلات والمعدات.

وأشار أبوالنصر إلى أن التقديم يتم من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية خلال فترة الطرح المحددة، مؤكدًا حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة استثمارية محفزة ومهيأة للمستثمرين المحليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طرح 38 وحدة صناعية بعرب العوامر عرب العوامر في أسيوط طرح 38 وحدة صناعية للتملك الفوري اللواء هشام أبو النصر المجمع الصناعي بمنطقة عرب العوامر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات