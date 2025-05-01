طرح 38 وحدة صناعية بعرب العوامر في أسيوط للتملك الفوري

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن محافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبوالنصر، عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 38 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بالمجمع الصناعي بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب، وذلك بنظام التمليك، ابتداءً من الخميس 1 مايو 2025 ولمدة 15 يومًا. ويأتي الطرح في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 450 و540 مترًا مربعًا، وتستهدف أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الدوائية، وصناعة الجلود. وأكد أن هذه الوحدات تتميز بجاهزيتها للتشغيل الفوري، مع تيسيرات كبيرة في إصدار التراخيص، وإمكانية التمويل البنكي حتى 100% من قيمة الوحدة، فضلًا عن تمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات للآلات والمعدات.

وأشار أبوالنصر إلى أن التقديم يتم من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية خلال فترة الطرح المحددة، مؤكدًا حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة استثمارية محفزة ومهيأة للمستثمرين المحليين.