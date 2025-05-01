مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في أول سباق للسيارات الرياضية فائقة السرعة

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، وصول وفد يضم 50 من ملاك وممثلي أشهر العلامات العالمية في عالم السيارات، على متن طائرة خاصة نُظمت بالتعاون مع وزارة البترول، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق أول سباق من نوعه للسيارات الرياضية فائقة السرعة في مصر، أرض مدينة شرم الشيخ.

ويستعد الوفد للمشاركة في "سباق تسارع الأساطير – Sharm Exotic Drag Race"، الذي يُقام يوم السبت الموافق 3 مايو الجاري ضمن فعاليات Roads & Rides، ويشهد مشاركة سيارات من طرازات عالمية.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء الانتهاء من الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإطلاق الحدث بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الفعالية التي تُعد الأكبر من نوعها على أرض الوطن، وفقًا لاستراتيجية المحافظة، وبمشاركة عدد من الرعاة البارزين.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن وصول هذا الوفد يعكس حجم الحدث، ويؤكد على أن شرم الشيخ أصبحت وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات اكتملت بفضل الجهود المكثفة والتعاون بين مختلف الجهات.

ووجّه المحافظ الشكر للأجهزة الأمنية والتنفيذية التي قامت بدور محوري في تهيئة المناخ المناسب لهذا الحدث العالمي، بما يعكس صورة حضارية مشرفة عن مصر، ويعزز من مكانتها على خريطة السياحة الرياضية والترفيهية الدولية.