التعليم العالي تهدي النجمة الذهبية لمستشفيات سوهاج الجامعية- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أهدى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، درع “نجمة المستشفيات الجامعية” على المستوى المؤسسي إلى مستشفيات جامعة سوهاج، تقديرًا لتميزها في الأداء ودورها البارز في تقديم الخدمات الصحية للمرضى من المحافظة وكافة محافظات الصعيد المجاورة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية، الذي نظمه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع جامعة عين شمس.

وأعرب النعماني، عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي جاء تقديراً من الدكتور أيمن عاشور ووزارة التعليم العالي للجهود التي تبذلها مستشفيات سوهاج الجامعية وتتويجًا لجهود الأطقم الطبية والإدارية لتطوير المنظومة الصحية بصعيد مصر، لتكون هذه الجائزة بمثابة ثمرة عمل مؤسسي يجمع بين الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية استطاعت أن تتصدر مكانة مرموقة بين كبرى المستشفيات على مستوى الجمهورية، في تقديم خدمات علاجية علي مستوى عالي من الكفاءة.

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للمرضى والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات تسعى دائمًا إلى تطوير الأداء وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، مع الاستمرار في تنفيذ خطة التوسع في الخدمات العلاجية لخدمة أهالي محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، موضحاً أن المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية ناقش واقع المستشفيات الجامعية، والأوضاع الراهنة، والتحديات التي تواجهها، ودورها المحوري في تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

وشهد حفل التكريم حضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، وضم وفد الجامعة المشارك في المؤتمر الدكتور إسلام عامر، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة أسماء محمد جودة، مدير إدارة الجودة ومكافحة العدوى، والدكتور أحمد محمد سعيد، نائب المدير التنفيذي لمستشفى سوهاج الجامعي، والأطباء الدكتور محمد عويش والدكتور عبدالحميد هريدى.