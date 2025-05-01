إنقاذ شاب تعرض لطعنة بالقلب في جراحة استمرت 5 ساعات بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالقلب، في عملية جراحية دقيقة استمرت لأكثر من خمس ساعات، بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.

قال الدكتور عبدالله الفرماوي مدير مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل شابا مصابا بطعنة نافذة بالصدر أدت إلى نزيف حاد حول القلب وعدم استقرار في العلامات الحيوية، وتطورت إلى حالة حرجة نتيجة النزيف الداخلي الحاد.

وأضاف أنه تم التعامل الفوري مع المصاب ونقله إلى غرفة العمليات خلال أقل من عشر دقائق، وجرى التعامل مع الحالة في عملية دقيقة تم خلالها عمل شق بعظمة القص وتفريغ الدم من حول القلب ووجد الطاقم الطبي أثر طعنة نافذة بالبطين الأيمن للقلب وتمت السيطرة على النزيف وإصلاح الطعنة النافذة التي أصابت البطين الأيمن بعد عملية استمرت أكثر من 5 ساعات.

وأوضح أنه بعد نجاح العملية، تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ومتابعة حالته الصحية عن كثب، حيث استقرت علاماته الحيوية تدريجيًا وأصبح في حالة مستقرة.

وأشادت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، بجهود الفريق الطبي، مشيرة إلى أن التدخل السريع والدقيق أسهم في إنقاذ حياة الطفل وضبط حالته الصحية، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمحتاجين وفق أعلى معايير الجودة وفقًا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم؛ رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ضم الفريق الطبي الدكتور خميس بلال؛ رئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور عمرو إبراهيم؛ استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور حازم فؤاد؛ أخصائي جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد السيد؛ طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، الدكتورة أميرة علي؛ رئيس قسم التخدير، الدكتور أحمد خاطر؛ استشاري التخدير، الدكتور حسيني ممدوح؛ أخصائي التخدير، الدكتور مصطفى عبده؛ مدير العمليات، الدكتور محمد بسيوني؛ أخصائي الطوارئ، الدكتور وائل قاسم رئيس الهيئة الطبية، الدكتور أحمد سعده مدير القسم الداخلي.