مصرع طالبين أسفل عجلات قطار في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة الشعبية التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، مصرع طالبين في المرحلة الثانوية، أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شابين في العقد الثاني من العمر، أسفل عجلات قطار بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع طالبين بالصف الثاني الثانوي أسفل عجلات القطار بمنطقة الشعبية، أثناء عودتهما من دروس خصوصي، وتم نقلهما إلي مشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.