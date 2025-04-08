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انتشال جثة مزارع سقط في بئر مياه على الطريق الصحراوي بالمنيا

09:21 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

اسعاف أرشيفية

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المنيا-جمال محمد:

لقي مزارع مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه في بئر أرض زراعية بالطريق الصحراوي الغربي بمركز بني مزار شمال المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط مزارع داخل بئر أرض زراعية على الطريق الصحراوي الغربي، ومحاولة الأهالي انتشاله.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ المدني لموقع الحادث، وتبين سقوط "جمعة. م" 22 سنة، مزارع، داخل بئر عمقها 7 أمتار تقريباً، وتم انتشال الجثة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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انتشال جثة مزارع سقط في بئر سقوط مزارع في بئر مياه مديرية أمن المنيا سقوط مزارع داخل بئر أرض زراعية
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