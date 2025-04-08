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رعب على زراعي سوهاج.. النيران تشتعل في شاحنة وتلتهم حمولتها بالكامل- صور

03:49 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الزراعي السريع الغربي أمام مركز ومدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج اندلاع حريق هائل في سيارة نقل بمقطورة محملة بالبضائع، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق حمولة السيارة بالكامل.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في سيارة نقل محملة بالبضائع دائرة قسم شرطة جرجا.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بالبضائع على الطريق الزراعي السريع الغربي أمام مركز ومدينة جرجا، فوجئ قائد السيارة باندلاع حريق بها ولم يتمكن من السيطرة على الحريق وفر هاربًا من السيارة، ورجحت المعاينة أن تكون لامست حمولة السيارة الأسلاك الكهربائية الهوائية.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في إحتراق السيارة والبضائع التي كانت عليها بالكامل.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حريق شاحنة سوهاج حوادث الطرق
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