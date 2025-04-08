بحضور الرئيس الفرنسي.. جامعة المنيا تشارك بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

المنيا- جمال محمد:

شارك وفد جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقيادات التعليم الجامعى بمصر وفرنسا، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتست، وزير التعليم الفرنسي، وبمشاركة ممثلي 66 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

ضم وفد الجامعة كل من الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حسام رمضان مدير العلاقات الدولية والمشروعات البحثية بالجامعة .

وقال الدكتور عصام فرحات إن الملتقى تضمن مجموعة من الجلسات التي تناقش آفاق التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي، والمنظور المؤسسي لعولمة التعليم العالي والتعاون البحثي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الفرنسية، وفي هذا الإطار تم توقيع 40 مذكرة تفاهم بين الجانب المصري والجانب الفرنسي في مجالات مختلفة.

كما أشار إلى أن الملتقى يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ونقطة انطلاق لتوسيع نطاق للتعاون الثنائي، ويهدف إلى تعزيز مكانة البلدين على الساحة العالمية في مجال التعليم العالي ودعم الابتكار والتدريب