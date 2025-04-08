جريمة شوكة الحاجر.. زوج يقتل زوجته ضربا حتى الموت في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لفظت زوجة شابة أنفاسها على يد زوجها، بعدما اعتدى عليها بالضرب، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية، في قرية الشوكة الحاجر، بمركز دمنهور، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 25 عاما داخل منزلها بقرية الشوكة التابعة لدائرة المركز.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد تعديه عليها بالضرب حتى سقط قتيلة، بسبب خلافات زوجية بينهما.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة، التي طلبت تقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.