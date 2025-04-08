فرقة جديدة للموسيقى العربية من مواهب جنوب سيناء لإحياء احتفالات عيد الربيع

جنوب سيناء - رضا السيد:

قالت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إنه جار تشكيل فرقة للموسيقى العربية تضم أبناء المحافظة من المواهب الغنائية، تمهيدا لإحياء حفل كبير بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء خلال احتفالات أعياد الربيع.

وأوضحت مدير فرع الثقافة في تصريح اليوم، أنه جرى فتح باب التقدم للمواهب الغنائية للانضمام للفرقة، وذلك ضمن سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة، وتحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وأكدت أن فرقة الموسيقى العربية ستكون بقيادة المايسترو حسام عبد الهادي، وعلى من يرغب في الانضمام إليها التوجه إلى المقر الرئيسي للمسرح الصيفي لعمل الاختبارات.

وأشارت إلى أن فرع الثقافة حريص على تبني المواهب الغنائية والفنية المتنوعة، ليكونوا نواة لتكوين فرق استعراضية غنائية، يستعان بها خلال الحفلات المختلفة التي ينظمها الفرع في كافة المناسبات، بهدف التنفيس عن المواطنين.