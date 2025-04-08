بينهم 4 أطفال.. تسمم 6 أشخاص بعد تناولهم لحمة وزبادي في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، بتسمم غذائي، مساء أمس الاثنين، في مركز بلاط بالوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين بتسمم غذائي لمستشفى بلاط المركزي.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة الأولية إصابة كلا من: "إبراهيم محمود عبد العزيز- 28 عاما، وغادة مبروك أحمد- 34 عاما، وفاء إبراهيم محمود- 10 أعوام، إياد إبراهيم محمود– 8 أعوام، زياد إبراهيم محمود– 8 أعوام، محمد أحمد عبد المنعم- 6 أعوام"، بتسمم غذائي إثر تناول وجبة من اللحوم والزبادي مما تسبب في إصابتهم بآلام حادة بالبطن وإسهال وقيء مستمر.

تم نقل المصابين لمستشفى بلاط المركزي التي حولتهم لمستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.