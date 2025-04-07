مراسم جنازة "إمبراطور السيارات".. وداع أخير للملياردير ميشيل أحد في الإسكندرية -فيديو وصور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

وسط حالة من الحزن خيمت على مدينة الإسكندرية، تستعد أسرة رجل الأعمال السكندري الراحل ميشيل أحد لتشييع جثمانه في مراسم جنائزية أقميت اليوم الاثنين، بعد إعلان وفاته ظهر أمس الأحد.

أقيم قداس الجنازة على روح الفقيد بالكنيسة اليونانية بالإسكندرية، قبل أن يرقد جسده في مدافن الروم الأرثوذكس بمنطقة الشاطبي.

وحددت الأسرة مكان استقبال المعزين ليكون في فيلا ميشيل أحد الكائنة بمنطقة سابا باشا، وذلك اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة.

وسادت حالة من الأسى في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية عقب انتشار نبأ وفاة رجل الأعمال البارز ميشيل أحد، الذي اشتهر بمسيرته المهنية المتميزة وشغفه الفريد بالسيارات النادرة والفاخرة، ليُلقب بـ "إمبراطور السيارات".

بدأ ميشيل أحد، مسيرته المهنية كتاجر للأدوات الكهربائية في شارع السبع بنات بالإسكندرية، حيث أظهر منذ بداياته شغفًا كبيرًا بالتجارة والعمل الجاد، وسرعان ما توسع نشاطه ليملك عددًا من المحال التجارية، قبل أن يحصل على توكيل لإحدى أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الأدوات الكهربائية.

لكن الشغف الأبرز في حياة "أحد" كان عشقه للسيارات الفارهة والنادرة، حيث امتلك أسطولًا مميزًا تضمن علامات تجارية عالمية مرموقة مثل رولز رويس، بوجاتي، لامبورجيني، وفيراري، وكان الراحل من أوائل الأثرياء في مصر الذين اقتنوا هذه الأنواع النادرة من السيارات.

وامتلك "أحد" جراجًا خاصًا في الإسكندرية ضم هذه التحف النادرة، مما جعله محط أنظار وهواة السيارات الفاخرة في مصر، واشتهر باقتناء سيارات فريدة من نوعها، بعضها لم يُنتج منه سوى نسخة واحدة في العالم أو حمل موديلًا باسمه، مما جعل مجموعته لا تقدر بثمن، وقد تلقى عروضًا مغرية من شخصيات عربية ومشاهير لشراء بعضها، لكنه كان يرفضها لاعتزازه الشديد بكل سيارة يمتلكها.

وكان الاستثناء الوحيد في علاقته بالسيارات النادرة هو الفنان محمد رمضان، الذي جمعته بالراحل صداقة قوية، حيث باع له "أحد" بعض السيارات المميزة التي أثارت اهتمام الجمهور، مثل سيارة لامبورجيني حمراء ورولز رويس.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تمتع ميشيل أحد بعلاقات وثيقة مع العديد من نجوم الفن المصري، من بينهم فريد شوقي، أحمد زكي، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، ليلى علوي، ومحمود عبد العزيز، بالإضافة إلى محمد رمضان وغيرهم من مشاهير المجتمع.

يُذكر أن ميشيل أحد كان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام، استدعت نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية قسطرة في القلب، وعانى من مضاعفات خطيرة.

وأفادت مصادر مقربة من أسرته بأنه حاول إخفاء حالته الصحية عن المقربين، لكن علامات التدهور كانت واضحة.