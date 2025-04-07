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إزالة 5 شرفات آيلة للسقوط في الإسكندرية.. والحي: تمثل خطرًا داهمًا - صور

11:13 ص الإثنين 07 أبريل 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت إزالة 5 شرفات آيلة للسقوط بعقارين بمنطقة سيدي بشر قبلي، وذلك لخطورتها الشديدة على حياة المارة.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول شكاوى تفيد وجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقارين رقم 6 و8 شارع 1 متفرع من شارع 15 بمنطقة سيدي بشر قبلي.

انتقلت وحدات الإزالة الفورية والمشروعات بالحي بالتنسيق مع الأزمات والكوارث إلى موقع العقارين المشار إليهما.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى إزالة 5 شرفات آيلة للسقوط تمثل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات بالعقارين، وذلك لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر.

وأشارت إلى أنه جرى رفع كميات من الردم نتيجة أعمال الهدم والتكسير، وجارٍ رصد ومتابعة أي حالات تمثل خطرًا داهمًا على الأرواح واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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حملة مكبرة شرفات آيلة للسقوط حي المنتزه
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