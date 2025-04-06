الشرقية تطلق "الموجة 25" لإزالة التعديات.. والمحافظ يحذر المتعدين على الأراضي الزراعية

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من "الموجة 25" لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في نطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

وأسفرت الأعمال عن إزالة حالتي تعدٍ بمساحة إجمالية قدرها 85 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، بالإضافة إلى حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط واحد، وذلك في مركزي منيا القمح والزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية على أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون بكل حزم على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد على التصدي بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

كما أكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.