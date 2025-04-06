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"بسبب حمار".. إصابة 23 شخصا في انقلاب أتوبيس بالفيوم

09:04 ص الأحد 06 أبريل 2025

انقلاب أتوبيس

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الفيوم- حسين فتحى:

أصيب 23 شخصًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بإصابات متوسطة نتيجة انقلاب أتوبيس "مينى باص" لنقل عمال لمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس يقل عمال لأحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين لقسم الطوارئ بمستشفى جامعة الفيوم.

من جانبه، قال الدكتور محمد صفاء عرفة مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم، إنه تم تقديم الرعاية الطبية لكافة المصابين، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة، إذ سيتم خروجهم من المستشفى الجامعي خلال ساعات.

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي وكيل إدارة مرور الفيوم، عن أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الميني باص، أثناء محاولة تفادي "حمار" يسير وسط الطريق الذي يربط الفيوم بالقاهرة، تحديدا أمام مقابر قرية جرفس في حدود مركز سنورس.

وقال قائد الميني باص، إنه كان يسير بسرعته العادية التي لا تتعدى الـ70 كيلو، إذ كان في طريقه لمدينة 6 أكتوبر لنقل عمال من الفيوم لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أنه فوجئ بفلاح يقطع عليه الطريق أمام مقابر قرية جرفس، وأثناء محاولته تفاديه اختلت عجلة القيادة في يده مما تسبب في انقلاب الأتوبيس على جانبه الأيمن من الطريق داخل الاراضى الزراعية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة سنورس لتتولى التحقيق.

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