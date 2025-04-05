إصابة طبيبة وسيدتين في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيبت طبيبة وسيدتان، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الزوايدة.

وأسفر الحادث عن إصابة ت.م.م، تبلغ من العمر 34 عامًا، طبيبة في مستشفى حميات قنا، وع.ج، تبلغ من العمر 49 عامًا، ومنار.ن، نور، تبلغ من العمر 20 عامًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أمام قرية الزوايدة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.