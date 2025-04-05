المنيا تعلن الحرب على "البيك أب".. انتهاء مهلة السير وبدء مصادرة السيارات في الشوارع

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، انتهاء المهلة المحددة لاستخدام سيارات البيك أب فى نقل الركاب، تمهيداً لتحويلها إلى ميكروباصات.

وكان المحافظ قد أعطى أصحاب السيارات الربع نقل "البيك أب" مهلة عدة أشهر لتقنين أوضاعهم والدخول في منظومة استبدال سياراتهم بأخرى ميكروباص، بتسهيلات عديدة من الحكومة، حفاظاً على المواطنين.

وقاد المحافظ اليوم عدة حملات بمدينة المنيا، وتمكن من ضبط عدد من السيارات المخالفة ووجه بالتحفظ عليها.

كما تفقد محافظ المنيا موقع مقترح لنقل عدد من المواقف العشوائية، ووجه برفع الإشغالات وامكانية الاستغلال الأفضل لقطعة أرض فضاء.

كما أكد المحافظ تخصيص منطقة واسعة بجوار السوق الحضاري الكبير في منطقة الحبشي لعمل مجمع مواقف للميكروباص لجميع خطوط القرى بمركز المنيا، وسيتم تجهيزه على أعلى مستوى، بدلاً من المواقف المنتشرة في جميع الشوارع بشكل عشوائي.