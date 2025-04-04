المنيا تتفاعل مع شكاوى المواطنين.. حملات مكبرة وإصلاح أعطال وتوفير خدمات

المنيا- جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

في استجابة فورية لشكوى واردة من المواطنين عبر مبادرة “صوتك مسموع”، نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، اليوم الجمعة، الموافق 4 أبريل، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بميدان النافورة، لإزالة تعديات الباعة الجائلين الذين تسببوا في تعطيل حركة المرور للمشاة والسيارات، رغم تخصيص سوق عمومي لهم، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات وإعادة الانضباط للمنطقة.

كما تلقت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس شكوى من بعض المواطنين بشأن مخالفة تعريفة الركوب المقررة وسوء تعامل بعض السائقين، وتم التنسيق مع وحدة مرور ديرمواس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع المتابعة المستمرة لحل شكاوى عدم الالتزام بتعريفة الركوب.

وفي استجابة أخرى لأهالي قرية خزام الغربية بمركز ديرمواس بشأن نقص أسطوانات الغاز، قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين بتوفير 400 أسطوانة غاز للقرية، ومتابعة عملية التوزيع لضمان وصولها لمستحقيها.

وفي مركز سمالوط، تابعت الوحدة المحلية أعمال إصلاح انفجار خطي مياه شرب بشارع العهد الجديد وشارع ناصر بحي جنوب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والانتهاء منها في أسرع وقت لفتح الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

وفي مركز بني مزار، واستجابة لشكاوى المواطنين بطريق ترعة أبو حسيبة من وجود عطل بالصرف الصحي، تم على الفور إصلاح العطل.

كما قامت الوحدة المحلية بإزالة مطب عشوائي بطريق السلام بحي غرب حفاظًا على سلامة المواطنين، وردم حفرة بجوار السيد سليمان بقرية القيس بعد الانتهاء من إصلاح العطل.

كما تلقت الوحدة المحلية شكاوى من مواطني حي غرب وحي جنوب بشأن انسداد بخط الصرف الصحي، ومن وجود عطل بماسورة المياه بالشارع الجديد بقرية صندفا، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح الأعطال وشفط المياه.