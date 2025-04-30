إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجو

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بما يسمح بعودة الأنشطة البحرية بشكل آمن.

وجرى استئناف الحركة الملاحية بالميناء عقب التأكد من سلامة الأرصفة والممرات الملاحية، وعودة الحالة الجوية إلى المستويات التي تضمن سلامة الوحدات البحرية والعاملين، في إطار المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالميناء بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسي بالهيئة.

وأكد المركز استمرار غلق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر حتى إشعار آخر، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و35 عقدة شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، مما يجعل البحر شديد الاضطراب وغير آمن للملاحة.

ويتابع اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي بالموانئ، موجّهًا بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت الهيئة أن قرار فتح أو غلق أي ميناء يجري وفقًا لمعايير السلامة وطبقًا للتقارير الجوية الفعلية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والمنشآت البحرية.