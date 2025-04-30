أكثر من مليار جنيه.. "تنفيذي الشرقية" يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025

الشرقية ياسمين عزت

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024- 2025 ، من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

واستعرضت حورية عبد الله، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي بلغت 953 مليون و480 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مليار و073 مليون و480 ألف جنيه، بالإضافة إلى 42 مليون جنيه حوافز الاستثمار ، والتي تتم على برامج النقل والطرق والمواصلات وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتحسين البيئة والإدارة المحلية والدعم الفني والتنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية والريفية لتصل نسبة تنفيذ البرامج إلى 74 % وجاري استكمال برامج الخطة الاستثمارية.