لحين تحسن الطقس.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس

توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

جاء ذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ التي تؤدي لإضطراب حركة الملاحة البحرية.

ولفت محافظ كفر الشيخ إلى المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات المحتملة، الذي يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وتهيب محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، خاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.