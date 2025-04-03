ضبط 50 توكتوك مخالفًا لخطوط السير في الزقازيق -صور

الشرقية ياسمين عزت:

شنت إدارة مرور الشرقية، حملة مكبرة لضبط قائدي مركبات التوك توك وقامت بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من التكاتك بشوارع المدينة وتشمل شوارع سعد زغلول وكوبري المحافظة بإجمالي 50 توك توك مخالفا، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.